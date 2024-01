Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 78,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 78,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,84 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,80 EUR. Bisher wurden heute 71.794 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,18 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Gewinne von 6,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,59 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,99 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 4.088,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.100,50 EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Brenntag SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittwochnachmittag zu

Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX nachmittags

Aufschläge in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX