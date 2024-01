Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Brenntag SE im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 79,80 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 79,80 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 79,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 79,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.097 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 84,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,49 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Mit Abgaben von 18,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,99 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4.088,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent verringert.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

