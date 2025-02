Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 63,58 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,2 Prozent auf 63,58 EUR ab. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 63,32 EUR. Bei 63,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 29.656 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 37,02 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 54,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 17,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,07 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,82 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,07 Mrd. EUR.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

