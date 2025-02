Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 63,76 EUR nach.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 63,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 63,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.704 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. 36,64 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 17,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,07 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 12.11.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,48 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

