Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Brenntag SE

So bewegt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 63,72 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 63,72 EUR abwärts. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,80 EUR. Bisher wurden heute 4.900 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Gewinne von 36,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 12.11.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Brenntag SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren