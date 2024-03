Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Mittag

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Apple, Meta und Alphabet im Visier der EU-Kommission. Ströer will Dividendenauszahlung auf Vorjahresniveau halten. Stellantis will Stellen abbauen. SAP-CFO will mehr US-Investoren an Land ziehen. Airbus akquiriert Cybersicherheitsspezialist Infodas. SYNLAB verdient deutlich weniger in 2023. Baubeginn für Northvolt-Batteriezellfabrik in Schleswig-Holstein. Danone schließt Trennung von Russlandgeschäft kurzfristig ab.