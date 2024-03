Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 78,66 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 78,66 EUR ab. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 78,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.716 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. 10,76 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,32 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.943,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Brenntag SE am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 08.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse