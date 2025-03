Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Mittag

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 63,34 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 63,34 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 63,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.830 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 79,14 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 75,14 EUR.

Am 12.03.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,88 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,99 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 5,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

