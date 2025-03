Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 63,06 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 63,06 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,00 EUR nach. Mit einem Wert von 63,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 65.165 Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,20 EUR am 15.01.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,96 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 75,14 EUR angegeben.

Am 12.03.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 14.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

