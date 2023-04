Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Brenntag 74,78 EUR

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 74,94 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,54 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,22 EUR. Zuletzt wechselten 159.896 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 39,87 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 08.03.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,65 Prozent auf 4.734,50 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.738,20 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,43 EUR im Jahr 2023 aus.

