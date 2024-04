Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Donnerstagmittag

So bewegt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 75,92 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 75,92 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,36 EUR ein. Bei 75,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 48.747 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 14,75 Prozent zulegen. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,14 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,38 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 07.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,72 Prozent auf 3,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,73 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schließt im Minus

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren