Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 75,02 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 75,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 161.854 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,60 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,38 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 07.03.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,72 Prozent auf 3,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,73 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Am 08.05.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

