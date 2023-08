Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag fester

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 72,12 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 72,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.891 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2023 bei 77,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 7,06 Prozent niedriger. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,71 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,56 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,23 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

