Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 73,38 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 73,38 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 72,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 74,16 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 112.519 Aktien.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 26,98 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,81 EUR.

Am 09.08.2023 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.256,60 EUR im Vergleich zu 5.061,20 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Brenntag SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Börse Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in Rot

Brenntag-Aktie klettert: Brenntag übernimmt in den USA Colony Gums