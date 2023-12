Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Montagnachmittag

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 82,64 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 17:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 82,64 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 83,12 EUR. Bei 82,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 210.863 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,22 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,55 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,99 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

