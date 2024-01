Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 81,12 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 81,12 EUR zu. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,18 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76.218 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 84,18 EUR erreichte der Titel am 02.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,77 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 65,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 24,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,99 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.088,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.100,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittwochnachmittag zu

Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX nachmittags

Aufschläge in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX