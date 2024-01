Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Brenntag SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 80,44 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 80,44 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 81,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 155.888 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,18 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. 4,65 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 65,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 19,17 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,99 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

