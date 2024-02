Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 83,16 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 83,16 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 83,06 EUR ein. Bei 83,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.739 Stück gehandelt.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,81 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,24 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 09.11.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,85 Prozent auf 4.088,30 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Brenntag SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr eingefahren