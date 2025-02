Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 63,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.762 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 36,90 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,20 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,83 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,07 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 76,29 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,18 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX