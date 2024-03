Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 78,26 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 78,26 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 78,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.356 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 15,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,98 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,32 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 07.03.2024 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3.943,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4.734,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

