Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 78,14 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,32 EUR aus. Bei 77,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 99.442 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,49 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,32 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 17,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,98 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,32 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,72 Prozent auf 3.943,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.734,50 EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich letztendlich fester

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert letztendlich

LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX am Montagmittag