Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Dienstagvormittag ein

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 77,66 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 77,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 77,32 EUR. Bei 77,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 15.544 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,18 Prozent. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 17,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,98 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,32 EUR.

Am 07.03.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.943,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,49 EUR fest.

