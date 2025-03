Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 62,46 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 62,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 62,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.293 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,14 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 26,71 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 54,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 13,22 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,96 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,14 EUR.

Am 12.03.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 5,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

