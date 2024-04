Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 75,02 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 75,02 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 74,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 160.951 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 16,13 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,32 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 13,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,38 EUR aus.

Am 07.03.2024 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,72 Prozent auf 3,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,73 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

