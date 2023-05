Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Brenntag 73,78 EUR

Das Papier von Brenntag SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 74,58 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,62 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 113.846 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 3,89 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 28,16 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 10.05.2023. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4.527,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4.533,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 07.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

