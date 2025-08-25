Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,28 EUR.

Mit einem Wert von 54,28 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 54,36 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,86 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.913 Brenntag SE-Aktien.

Bei einem Wert von 68,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 21,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 4,75 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,99 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

