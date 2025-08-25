Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 54,54 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 54,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 54,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.590 Brenntag SE-Aktien.

Bei 68,92 EUR markierte der Titel am 04.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 26,37 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 5,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,99 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,81 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

