Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Brenntag SE

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 73,36 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 73,36 EUR abwärts. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 73,00 EUR. Mit einem Wert von 73,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 85.775 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 26,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 83,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.08.2023. Es stand ein EPS von 1,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.256,60 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.061,20 EUR umsetzen können.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Brenntag SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. "technologisch zu anspruchsvoll": Milliardär Klaus-Michael Kühne meidet KI-Aktien - was er stattdessen kauft

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Börse Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in Rot