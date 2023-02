Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Montagnachmittag

Um 04:07 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 72,86 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 73,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 72,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 71.643 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,62 EUR erreichte der Titel am 23.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 35,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,39 EUR aus.

Am 09.11.2022 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.100,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.738,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,44 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag