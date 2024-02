Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag in Grün

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 83,28 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 83,28 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 83,42 EUR. Bei 83,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 88.381 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,18 EUR an. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Abschläge von 21,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,98 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,24 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 09.11.2023 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 4.088,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.100,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

