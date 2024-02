Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 83,02 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 83,02 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 83,24 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,02 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.793 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 1,40 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 21,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,98 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,24 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,60 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.088,30 EUR – eine Minderung von 19,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.100,50 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Brenntag SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr eingefahren