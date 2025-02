Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 63,98 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 63,98 EUR. Bei 63,34 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 64,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.372 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Mit einem Zuwachs von 36,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,20 EUR am 15.01.2025. Abschläge von 15,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 76,29 EUR an.

Am 12.11.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain