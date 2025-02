Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 63,42 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 63,42 EUR abwärts. Bei 63,32 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 64,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.154 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 37,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Abschläge von 14,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 76,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 12.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,48 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,09 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

