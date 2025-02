Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 64,02 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 64,02 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.846 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 26,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 15,34 Prozent wieder erreichen.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 76,29 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 EUR, nach 1,18 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,48 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,09 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,58 EUR je Aktie.

