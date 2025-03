Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Plus

Brenntag SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 62,52 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 62,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 62,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 87.827 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 21,00 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 75,14 EUR.

Am 12.03.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

