Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 61,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 61,66 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 61,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.867 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 22,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,20 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 12,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,96 EUR je Brenntag SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,14 EUR.

Am 12.03.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 3,99 Mrd. EUR gegenüber 3,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 5,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich