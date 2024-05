Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 65,52 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 65,52 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 66,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,02 EUR. Bisher wurden heute 190.504 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,52 EUR ab. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,98 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,71 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 14.05.2024. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,00 Mrd. EUR – eine Minderung von 11,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,53 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Brenntag SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

