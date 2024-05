Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag schwächer

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 64,96 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 64,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 64,96 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 3.767 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 25,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 64,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 0,68 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,98 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,71 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,31 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

