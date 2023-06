Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 70,74 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 70,74 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,78 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.906 Brenntag SE-Aktien.

Am 11.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 24,26 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,36 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.527,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.533,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Am 07.08.2024 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,46 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

