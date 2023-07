Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag gefragt

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 69,82 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 69,82 EUR zu. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 70,06 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 67.030 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 23,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 84,31 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,13 Prozent auf 4.527,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.533,10 EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

