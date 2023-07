Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 70,40 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 70,40 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,46 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 173.708 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 77,60 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 10,23 Prozent Luft nach oben. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,89 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 84,31 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 07.08.2024 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,32 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Brenntag SE abgeworfen

DAX: Wie Aktionäre aus dem Ausland ihren Einfluss im deutschen Leitindex ausbauen

Erste Schätzungen: Brenntag SE präsentiert Quartalsergebnisse