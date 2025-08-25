DAX24.029 -0,5%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.489 +0,2%Nas21.560 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,86 +0,9%Gold3.384 -0,3%
27.08.25 16:10 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

27.08.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 54,30 EUR.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 54,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 54,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 76.044 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 5,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,99 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

