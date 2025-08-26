Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittwochvormittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 54,30 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 54,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 54,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.211 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 26,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,99 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,87 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

