Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag nordwärts

Kurs der Brenntag SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 73,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 73,32 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,66 EUR. Bei 73,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.520 Brenntag SE-Aktien.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,81 EUR aus.

Am 09.08.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,23 EUR, nach 1,86 EUR im Vorjahresvergleich. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.256,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,24 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. "technologisch zu anspruchsvoll": Milliardär Klaus-Michael Kühne meidet KI-Aktien - was er stattdessen kauft

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Börse Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in Rot