Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 72,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 72,88 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 72,82 EUR. Bei 73,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.454 Brenntag SE-Aktien.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 6,44 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 83,81 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.256,60 EUR – eine Minderung von 15,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.061,20 EUR eingefahren.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. "technologisch zu anspruchsvoll": Milliardär Klaus-Michael Kühne meidet KI-Aktien - was er stattdessen kauft

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Börse Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in Rot