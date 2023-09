Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 73,32 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 73,32 EUR zu. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 73,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,18 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.246 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 77,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 83,81 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 09.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,90 Prozent zurück. Hier wurden 4.256,60 EUR gegenüber 5.061,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

