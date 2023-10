Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE am Mittag zu

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 69,10 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 69,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 69,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63.772 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 54,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,49 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,56 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Am 09.08.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.256,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

