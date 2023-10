Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Freitagnachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 68,96 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 68,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 69,24 EUR. Mit einem Wert von 68,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 129.796 Brenntag SE-Aktien.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,96 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 54,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,56 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 4.256,60 EUR, gegenüber 5.061,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,90 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,23 EUR je Aktie.

