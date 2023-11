Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 77,38 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 77,38 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,30 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.340 Brenntag SE-Aktien.

Am 24.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,02 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 54,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 40,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,50 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4.088,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,85 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

