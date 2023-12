Aktie im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Mittwochvormittag

27.12.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 82,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 82,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 83,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.658 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 83,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Bei einem Wert von 59,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2022). Abschläge von 28,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,99 EUR je Brenntag SE-Aktie aus. Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.088,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächer Schwacher Handel: DAX am Freitagmittag im Minus Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

